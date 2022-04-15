Почти всех жестоко расстреляли: мэр Бучи поразил статистикой по погибшим

Работа над идентификацией тел все еще ведется

Около 85 процентов погибших жителей Бучи, где российские оккупанты устроили настоящий геноцид мирного населения, были жестоко расстреляны. По словам мэра Бучи Анатолия Федорука, именно из такого количества найденных тел были извлечены пули.

Такие данные чиновник обнародовал в прямом эфире телемарафона #UAразом.

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По его словам, большинство тел с пулевыми ранениями были найдены в братских могилах. Также из-за применения оружия оккупантами было убито немало бучанцев, могилы которых сейчас приходится вскрывать во дворах жилых домов, огородах, парках, садах и т.д.

Также Федорук анонсировал вероятное завершение работ по извлечению тел погибших из второй братской могилы Бучи — рядом с Церковью святого апостола Андрея Первозванного.

"Поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть", — подчеркнул он.

Следует добавить, что 13 апреля на территории Бучи, а также в Бородянке, которая также пострадала от налета российских войск, побывал Карим Хан, являющийся главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге. Он решил собственными глазами убедиться в том, насколько жестоко действовали оккупанты.

По его словам, Украина превратилась в огромное место преступлениями, и людям всего мира следует оставаться реалистами, чтобы наконец-то проснуться и дать отпор агрессору.

"Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", — среди прочего заявил Хан.

Добавим, что раньше мы публиковали эксклюзивные фото из Бучи, сделанные практически сразу после того, как в город лишь открыли доступ, а на улицах были обнаружены множество тел местных жителей.

Также "Телеграф" рассказывал, как местные делились эмоциями от пережитого ужаса. Так, одна из бучанок призналась, что россияне расстреливали украинцев за малейший проступок или даже просто так.