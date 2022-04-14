Важнее солдат и танков: россия теряет в Украине нужную часть армии

Грузовики являются основой любой современной механизированной военной силы

В современной войне любая армия обязана располагать огромным количеством массивных, а основное исправных грузовых каров. Именно они являются главной составляющей, ведь перевозят своих солдат на передовую, снабжают танки снарядами и доставляют ракеты. Невооруженным глазом можно заметить, что российская армия о состоянии своих грузовиков не беспокоится и делает она это, очевидно, на свой страх и риск. Эта ситуация лишь усугубляет проблемы, стоящие перед москвой в и без того тяжелой борьбе с украинскими силами.

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Эксперты, анализирующие изображения, сделанные на поле боя в Украине, убеждены, что фотографии поврежденных российских грузовиков демонстрируют признаки логистической борьбы кремля и делают предположение, что его усилия подрываются именно из-за зависимости военнообязанных к широко распространенной коррупции, — пишет CNN.

Разбитые российские грузовики

По словам профессора стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии Филипса О’Брайена, еще одним "плохим признаком" для российской логистики грузовиков является использование гражданских грузовиков вместо военных, которые они потеряли в боях.

"Гражданские грузовики не созданы для военного класса. Они не созданы для перевозки грузов, они не созданы для перевозки определенного боевого оборудования, а в большинстве случаев даже не могут работать на бездорожье", — говорит эксперт.

О’Брайен отмечает, что одного жесткого военного боя вполне достаточно даже для самого крепкого военного грузовика, не говоря уже о гражданском.

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В настоящее время российские грузовые авто проводят больше времени, просто стоя на месте при погрузке и разгрузке транспортного средства. Это позволяет украинским силам нацелиться на них и легко уничтожить.

Это постепенно приводит к тому, что россии необходимо будет оборудовать огромное количество складов для снабжения внутри Украины, чтобы ее войска могли и дальше продвигаться вглубь Украины. Поскольку москва уже отступает под ожесточенным украинским сопротивлением, это кажется крайне трудным делом, особенно учитывая, что он уже потерял значительное количество своих грузовых автомобилей.

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По подсчетам экспертов, строительство таких складских помещений может занять не менее шести месяцев, а к тому времени потери россии в Украине станут значительно больше.

"Я не вижу, как россияне могут сохранить свои нынешние позиции, не говоря уже о каких-либо наступательных шагах со своим нынешним парком грузовиков", — заключают специалисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на востоке Украины военные Вооруженных сил уничтожили целый ракетно-артиллерийский состав боеприпасов захватчиков.