Оккупанты ударили по жилому району Харькова: среди погибших - ребенок 7 месяцев

Жителей города призывают лишний раз не выходить на улицу

Оккупационные войска нанесли удар по одному из жилых районов Харькова, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что погибло 7 человек, среди которых есть семимесячный ребенок. 34 человека получили ранения, среди них трое детей.

"Вторая армия мира", как оказывается, умеет сражаться только с гражданским населением", — прокомментировал обстрелы Синегубов.

По словам главы ОГА, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, он призвал харьковчан без особой надобности не выходить на улицу, поскольку существует вероятность повторных ударов.

Также он пообещал, что все причастные к совершению военных преступлений россияне будут обязательно привлечены к ответственности.

Позже директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов добавил, что число погибших во время обстрелов увеличилось до 8. Число раненых тоже возросло до 42, из них 9 детей.

Как сообщалось ранее, украинская разведка предупредила украинцев о возросшем риске ракетных атак со стороны россиян. В частности наибольшая угроза существует для жителей крупных городов, но и в небольших поселках тоже стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Наиболее высокая опасность существует в период до 18 апреля включительно.