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Окупанти вдарили по житловому району Харкова: серед загиблих – дитина 7 місяців

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Харків Новина оновлена 15 квітня 2022, 19:49
Харків

Жителів міста закликають зайвий раз не виходити на вулицю

Окупаційні війська завдали удару по одному з житлових районів Харкова, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що загинуло 7 людей, серед яких є семимісячна дитина. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей.

"Друга армія світу", як виявляється, вміє боротися лише з цивільним населенням", — прокоментував обстріл Синегубів.

За словами голови ОДА, усім постраждалим надається медична допомога.

Крім того, він закликав харків’ян без особливих потреб не виходити на вулицю, оскільки існує ймовірність повторних ударів.

Також він пообіцяв, що всі причетні до скоєння військових злочинів росіяни будуть обов’язково притягнуті до відповідальності.

Пізніше директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов додав, що кількість загиблих під час обстрілів збільшилася до 8. Кількість поранених також зросла до 42, з них 9 дітей.

Як повідомлялося раніше, українська розвідка попередила українців про зростання ризику ракетних атак з боку росіян. Зокрема, найбільша загроза існує для жителів великих міст, але й у невеликих селищах теж варто прислухатися до сигналів повітряної тривоги. Найбільш висока небезпека існує у період до 18 квітня включно.

Теги:
#Україна #Харків #Росія
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