Росія готує ракетні атаки: названо найнебезпечніший період, українців просять бути пильними
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Найближчі кілька днів є найнебезпечнішими для мешканців різних регіонів України, адже є серйозна загроза ракетних ударів по будь-яких об’єктах інфраструктури. Українців переконливо просять не ігнорувати попередження про тривогу та ховатися в укриття за потреби.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на особисті джерела у розвідці та правоохоронних органах.
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