Найближчим часом варто чекати на нові ракетні удари по Києву.

У міноборони росії заявили, що будуть нарощувати кількість і масштаби ракетних ударів по об’єктах у Києві.

Про чергову порцію фейків сказано у свіжому зведенні міноборони росії, повідомляють російські Telegram-канали.

"Кількість і масштаби ракетних ударів по об’єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на здійснення київськими силами диверсій на російській території", — заявили в міноборони росії.

А також вигадали існування "польської ПВК".

"В Ізюмському Харківській області ліквідовано загін до 30 найманців польської приватної військової кампанії", — сказали у російському оборонному відомстві.

Крім того, росіяни повідомили, що у Чернігівській області системою С-400 збитий український гелікоптер Мі-8, який здійснив атаку на населений пункт у Брянській області росії.

Зазначимо, як відомо з даних Генштабу ЗСУ, Україна не має відношення до обстрілу російських сіл у Брянській, Курській та Білгородській областях.

У РНБО обстріл назвали провокацією росії для обґрунтування подальшої агресії.

Таким чином, заяви міноборони росії фактично слід вважати прямою обіцянкою збільшити кількість ракетних ударів по Києву.

У Пентагоні також підтверджують, що міста України, включаючи Київ, залишаються під загрозою ракетного обстрілу з боку російської федерації.