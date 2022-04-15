Міноборони росії пообіцяло ще більше ударів по Києву і видало фейк про "польську ПВК"
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Найближчим часом варто чекати на нові ракетні удари по Києву.
У міноборони росії заявили, що будуть нарощувати кількість і масштаби ракетних ударів по об’єктах у Києві.
Про чергову порцію фейків сказано у свіжому зведенні міноборони росії, повідомляють російські Telegram-канали.
"Кількість і масштаби ракетних ударів по об’єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на здійснення київськими силами диверсій на російській території", — заявили в міноборони росії.
А також вигадали існування "польської ПВК".
"В Ізюмському Харківській області ліквідовано загін до 30 найманців польської приватної військової кампанії", — сказали у російському оборонному відомстві.
Крім того, росіяни повідомили, що у Чернігівській області системою С-400 збитий український гелікоптер Мі-8, який здійснив атаку на населений пункт у Брянській області росії.
Зазначимо, як відомо з даних Генштабу ЗСУ, Україна не має відношення до обстрілу російських сіл у Брянській, Курській та Білгородській областях.
У РНБО обстріл назвали провокацією росії для обґрунтування подальшої агресії.
Таким чином, заяви міноборони росії фактично слід вважати прямою обіцянкою збільшити кількість ракетних ударів по Києву.
У Пентагоні також підтверджують, що міста України, включаючи Київ, залишаються під загрозою ракетного обстрілу з боку російської федерації.
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