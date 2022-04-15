Загроза Києву зберігається, заявляють у Пентагоні

Відступ російських військ із півночі України не означає, що Київ у безпеці

У Міністерстві оборони США наголошують, що міста України, включаючи Київ, залишаються під загрозою ракетного обстрілу з боку російської федерації, що частково підтвердилося вже в ніч на 15 квітня.

Про це сказав під час брифінгу у четвер, 14 квітня, речник Пентагону Джо Кірбі, передає Укрінформ.

"Так, звичайно, росія має можливість завдати удару по Києву", — сказав Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

При цьому речник Пентагону нагадав, що коли росія почала відводити свої війська від української столиці та з північної частини України, у США не вважали, що Києву більше нічого не загрожує.

"Ми говорили про це багато разів, навіть на ранніх стадіях відведення та передислокації російських військ", — нагадав Кірбі.

Як повідомлялося, 14 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву.

Раніше також аналітик зі США дав пораду президентові рф путіну і назвав три причини перемоги українців у війні проти росії.