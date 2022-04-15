Війна - день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден збирається їхати в Україну

Оперативно про головне 15 квітня

В Україні розпочався 51-день день з моменту повномасштабного воєнного вторгнення російських окупантів. За цей час втрати ворожої армії сягнули захмарних чисел — мова як про десятки тисяч загиблих солдатів, так і про тисячі одиниць військової техніки. Протягом останньої доби серйозної втрати зазнав Чорноморський флот РФ — затонув крейсер "Москва", який після потрапляння двох українських ракет "Нептун", росіяни намагалися відбуксирувати у порт. Тим часом Україна лише нарощує обороноздатність, домовляючись з країнами-партнерами про надпотужну зброю, яка може змінити хід війни. На міжнародній арені нашій країні також не бракує підтримки — президент США Джо Байден заявив, що готовий до візиту в Україну.

У цій трансляції "Телеграф" повідомляє про головні події 15 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення:

На Луганському та Донецькому напрямках минулої доби українські військові відбили 6 ворожих атак, під час яких знищили 14 одиниць техніки противника:

4 танки

6 бронетранспортерів

4 бойові машини піхоти

1 артилерійську систему супротивника.

Нагадаємо, що з найважливішими для України подіями в країні та світі в ракурсі війни, що триває, за 12 квітня можна детально ознайомитися в нашій статті: "Війна – день 48: війська Росії зробили хімічну атаку в Маріуполі і бомбять міста, а у світі чекають дефолту Росії".

Інформація за 13 квітня доступна у матеріалі: "Війна – день 49: в Україні затримали Медведчука, США та Німеччина обіцяють зброю, а путін гне свою лінію".

Про те, що відбувалося в Україні 14 квітня, читайте у матеріалі: "Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"".