Окупанти штурмували місто на Донбасі: свіжа карта боїв в Україні

Загарбники не припиняють завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

У вівторок, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну англійська розвідка поділилася новою картою бойових дій на території нашої країни.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно з 14 квітня. Це підтвердили й у Генштабі ЗСУ.

Карта боїв в Україні за 15 квітня

Карта боїв в Україні за 14 квітня

За даними Генштабу ЗСУ, протягом поточної доби (15 квітня) за всіма напрямками обстановка істотних змін не зазнала. Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України та намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова. На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, але успіху не мав.

Раніше повідомлялося, що росія вперше за час війни направила в Україну дальні бомбардувальники, які бомбардували Маріуполь. Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що збили незвичайний бойовий гелікоптер рф.