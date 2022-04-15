росія вперше застосувала в Україні дальні бомбардувальники — деталі від Міноборони
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Росіяни кидають на Маріуполь смертоносне озброєння.
У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія вперше з початку війни здійснила бомбові удари дальніми бомбардувальниками по території України.
Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Укрінформ.
Повідомляється, що росія використовувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для удару по Маріуполю.
"Вперше з початку військової агресії російські війська здійснили бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Цей повітряний удар відбувся по місту Маріуполь", — заявив Мотузяник.
Довідка: Ту-22М3 — радянський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник зі змінною геометрією крила. Носій ядерної зброї. В експлуатації з 1978 року і до теперішнього часу.
Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти "зловили" у Маріуполі генерала НАТО.
Нагадаємо, українські морпіхи вдало вийшли з оточення та приєдналися до "Азову" у Маріуполі. Пізніше командири підрозділів зробили спільну заяву. Нещодавно у росЗМІ пропагандисти зізналися, чому знищили Маріуполь.
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