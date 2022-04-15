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росія вперше застосувала в Україні дальні бомбардувальники — деталі від Міноборони

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ту-22М3 Новина оновлена 15 квітня 2022, 18:28
Ту-22М3

Росіяни кидають на Маріуполь смертоносне озброєння.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія вперше з початку війни здійснила бомбові удари дальніми бомбардувальниками по території України.

Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник, передає Укрінформ.

Повідомляється, що росія використовувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для удару по Маріуполю.

"Вперше з початку військової агресії російські війська здійснили бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Цей повітряний удар відбувся по місту Маріуполь", — заявив Мотузяник.

Довідка: Ту-22М3 — радянський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник зі змінною геометрією крила. Носій ядерної зброї. В експлуатації з 1978 року і до теперішнього часу.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти "зловили" у Маріуполі генерала НАТО.

Нагадаємо, українські морпіхи вдало вийшли з оточення та приєдналися до "Азову" у Маріуполі. Пізніше командири підрозділів зробили спільну заяву. Нещодавно у росЗМІ пропагандисти зізналися, чому знищили Маріуполь.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Ту-22М3
Україна
росія вперше застосувала в Україні дальні бомбардувальники — деталі від Міноборони
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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