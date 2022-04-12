На росТБ цинічно зізналися, навіщо знищили Маріуполь

Росіяни погрожують знищити й інші українські міста.

Російський пропагандист та військовий кореспондент Олександр Сладков відверто зізнався, що ворожа армія умисне зруйнувала місто Маріуполь Донецької області. Він зазначив, що це було зроблено для того, аби залякати жителів міста та змусити їх здатися.

Про це розповів український блогер Денис Казанський на власному Youtube-каналі.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

"Маріуполь.Квартал апокаліпсису. Чи треба ці руйнування показувати на весь світ? Треба. По-перше, тому що це правда. По-друге, тому, що не ми це вигадали, і люди це, зрозуміють, не сьогодні, то завтра. По-третє: нехай дивляться у Києві та Львові, Черкасах та Полтаві, Тернополі та Чернівцях, — якщо місто не здається, його знищують", — написав пропагандист Сладков у власному Telegram-каналі, тим самим зізнавшись, що росіяни нищать українське місто умисно.

Сладков відверто зізнався, навіщо Росія знищує український Маріуполь

"І ці люди, які відкрито загрожують знищенням цілих міст та вбивством десятків тисяч мирних жителів, називають себе "захисниками" та "визволителями"", — додав з цього приводу Денис Казанський.

Нагадаємо, що 11 квітня російські окупанти атакували Маріуполь невідомою хімічною речовиною. У постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення спостерігалися такі симптоми: гіперемія обличчя, підвищення тиску, сухість та печія у ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей. Відео з постраждалими показали у мережі.

Про можливість застосування хімічної зброї в Маріуполі безпосередньо заявляли в російських ЗМІ представники окупаційних властей ОРДЛО.

Нагадаємо, у зв’язку з небезпекою українське МОЗ випустило низку рекомендацій залежно від виду застосованої хімічної зброї. "Телеграф" також публікував інформацію про зарин — отруйну речовину, яка застосовувалася під час російської кампанії в Сирії.