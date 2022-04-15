російські пропагандисти "зловили" у Маріуполі генерала НАТО: у мережі істерика

Дивно, що до полону росіян не потрапив сам Байден.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські пропагандисти заявили, що впіймали генерала НАТО в Маріуполі.

Про це розповів "журналіст" Олександр Сладков.

"Журналіст Олександр Сладков заявив, що в Маріуполі був узятий у полон командувач сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье і його доставляють до Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. У журнош**х трава сильніша, ніж у Лаврова", — написав користувач мережі bamr69 у twitter.

У мережі висміяли такі заяви пропагандиста:

Варто зазначити, що байка про те, що Клотье був захоплений у полон росіянами в Україні, періодично спливає в мережі. 11 квітня reuters довелося навіть заперечувати російський фейк.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО провалився план щодо примусової мобілізації людей, адже чоловіки просто відмовляються воювати за "республіки". До речі, у США вважають, що війна в Україні може тривати до 2022 року. 15 квітня стало відомо, що росіяни втратили в Україні дорогий гелікоптер, який є командирською машиною армійської авіації.