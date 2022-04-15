Американські чиновники кажуть, що швидкого кінця російському вторгненню в Україну не видно

Війна України з росією може тривати до кінця 2022 року. Про це у розмові з європейськими союзниками заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Як повідомляє видання CNN, американські та європейські чиновники все частіше висловлюють свої думки з приводу того, що короткострокового кінця війни в Україні не видно.

За словами високопосадовців, наразі досить важко передбачити тривалість війни на українських землях, адже деякі офіційні особи заявляють, що жодних ознак щодо того, що кінцеві цілі кривавого лідера росії володимира путіна змінилися.

Зокрема, радник з національної безпеки Джейк Салліван переконаний, що бойові дії в Україні триватимуть "місяць або навіть довше", тим часом кілька європейських чиновників дотримуються думки, що військова агресія рф на Донбасі може продовжуватися до 4-6 місяців, а після взагалі зайти у глухий кут.

Ще один високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив: "ми зробили багато, і тому ми віримо і завжди вірили в наших українських партнерів. Але коли боротьба подвоюється, збільшується і наша відданість надати їм зброю та обладнання, які вони можуть використати".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий диктатор російської федерації володимир путін планує намагається зібрати сили, які за своєю чисельністю перевищать українських захисників на Донбасі у співвідношенні п'ять до одного.

Також варто нагадати, що окрім особового величезних втрат серед особового складу, росія втрачає в Україні найпотрібнішу частину армії — вантажівки, які є основою будь-якої сучасної механізованої військової сили.