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путін збирає на Донбасі армію чисельністю вп'ятеро більшу за українську - The Times

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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росія збирає сили для бойових дій на сході Новина оновлена 13 квітня 2022, 15:33
росія збирає сили для бойових дій на сході

російський лідер хоче збільшити кількість добрива на українських землях

Кривавий диктатор російської федерації володимир путін планує намагається зібрати сили, які за своєю чисельністю перевищать українських захисників на Донбасі у співвідношенні п'ять до одного.

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Про це, посилаючись на власні джерела, пише британська газета The Times.

Так, згідно з наявними відомостями, російські війська перекидаються з усіх регіонів для "вирішальної битви" на сході України, проте навіть така значна перевага у чисельності, навряд чи може гарантувати росії перемогу.

Публікація британського медіа
Публікація британського медіа

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів про характер української оборони в рамках ймовірних боїв за Донбас. Тим часом більш детально про сценарії розвитку майбутнього бою за східну частину України озвучив боєць ССО Міноборони.

Варто також нагадати, що українським бійцям вдалося провести вкрай ризикований маневр, який допоміг укріпити позиції "Азоваі" у Маріуполі.

Теги:
#Росія #Путін #Армія #Війна #Донбас
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