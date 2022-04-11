росія спробує оточити ЗСУ на сході: боєць ССО озвучив сценарії битви за Донбас

В Україні розглядають кілька напрямків нападу росії

Військовослужбовці розглядають кілька можливих сценаріїв, які в подальшому можуть розгорнутися у битві за схід України. Одним з них є масштабний наступ на українське місто Дніпро задля подальшого паралізування угруповань Збройних сил на Донбасі.

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Про це у розмові з кореспондентом "Телеграфу" розповів військовослужбовець Сил спеціальних операцій Міністерства оборони України, відповідаючи на запитання щодо подальшого сценарію битви за Донбас.

За його словами, найімовірнішим сценарієм є відносно обмежена наступальна операція на оточення Збройних сил України на сході. Співрозмовник навіть розглядає можливість застосування росією забороненої зброї.

На його думку, росія може розпочати атаку двома угрупованнями військ: з півночі — з міста Ізюм або з півдня — з міста Маріуполь. Приблизно в районі Покровська, ці угруповання можуть возз'єднатися аби щоб відрізати від решти бійців ЗС які перебувають на території Донбасу. Насамперед це стосується українських сил, які дислокуються під Донецьком та Горлівкою, а також гарнізони Краматорська та Слов’янська.

Ще один удар, припускає боєць спецназу, може бути завдано на Харківському напрямку. Там ворог матиме змогу прикрити північне угруповання та зв’язати наші війська на Слобожанщині.

Наостанок військовослужбовець ССО запевнив, що в українських штаб до будь-якого розвитку подій готові та мають низку планів протидії ворогу.

"Загалом наші плани будуть виглядати як поєднання жорсткої оборони з активними контрнаступальними діями. Буде використаний досвід переможної для нас битви за Київ", — заспокоїв він.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, російська федерація майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі. Зокрема, за словами речника відомства Олександра Мотузяника, активні бойові дії на сході України можуть розпочатися вже найближчим часом.

Також Мотузяник додав, що противник зосередить свої зусилля, аби розгромити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також забезпечити стійкий сухопутний коридор з Кримом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західній розвідці вдалося встановити, що після того, як росія застосували фосфорні бомби на Донбасі, підвищується ймовірність їхнього застосування і в Маріуполі. Таким чином ворог хоче значно посилити бої за українське місто.