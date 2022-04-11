Ставки підвищуються: західна розвідка дізналася про підлі плани росіян в Україні

Росія може знову застосувати заборонені боєприпаси.

Після того, як російські війська застосували фосфорні бомби на Донбасі, підвищується ймовірність їхнього майбутнього застосування і в Маріуполі в міру посилення боїв за місто.

Про це йдеться у звіті британської розвідки 11 квітня.

Чому росії не виграти війну проти України?

У Міноборони Британії зазначили, що використання росією некерованих бомб, що продовжується, знижує їх здатність розрізняти цілі при наведенні та завдання ударів, в той же час значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення.

"Російські обстріли тривають у Донецькій та Луганській областях, українські сили відбили кілька обстрілів, внаслідок яких було знищено російські танки, автомобілі та артилерійське обладнання", — зазначили в британському відомстві.

Довідка. Фосфорні бомби – це авіаційні боєприпаси, які з корпусу, пального наповнювача як білого фосфору. Внаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити.

Фосфорний заряд буквально випалює все навколо, і сам фосфор є дуже отруйною речовиною. Він може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також омертвіння тканин. При попаданні на шкіру людини білий фосфор, що горить, викликає важкі опіки, а після попадання фосфору всередину організму відбувається отруєння, що викликає мученицьку смерть. Смертельна доза в людини становить 0,05 – 0,15 р.

Зазначимо, що згідно з даними британської розвідки, у зв’язку із значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили про ризик провокацій в окупованому росією Придністров’ї, на території Молдови, щоб звинуватити в цьому Україну.