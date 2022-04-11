Окупанти готують нові провокації: Генштаб назвав "гарячі" точки фронту

Ситуація на фронті — місця протистояння російським загарбникам на сході та півдні

Україна продовжує оборонятися від російської агресії, але ворог готується до чергового наступу та провокацій, у тому числі на території інших держав.

Про ризик відновлення атак рф на Слобожанському напрямку повідомляє український Генштаб. Зазначається, що найближчими днями може розпочатися наступ, адже російсько-окупаційні війська продовжують збирати угруповання у цьому напрямку.

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Також у Генштабі повідомили про ризик провокацій в окупованому росією Придністров’ї, на території Молдови, щоб звинуватити у цьому Україну. Ворог може продовжити атакувати транспортну інфраструктуру України, щоб порушити логістику та постачання вантажів до лінії оборони від рф.

Слобожанський напрямок — артобстріли районів Харкова продовжуються, місто частково блоковане.

Ізюмський напрямок — безпілотники ворога намагаються виявити позиції українських військових. Частина росвійськ намагалися наступати у бік Довгенького та Дмитрівки, але без успіху.

Південний напрямок — у Високопілля, Трудолюбівці, Мар’янському — артобстріли з боку росії за позиціями українських військових.

Донецький та Луганський напрямок – ворог намагається взяти Попасну, Рубіжне, Нижнє, Новобахмутівку, а також підпорядкувати собі Маріуполь. Їм це не вдається. У районі Золотого росіяни намагалися штурмувати, а у Маріуполі хочуть захопити район "Азовсталі" та морський порт. Згідно з новими картами військових дій — там сконцентровано дві групи українських захисників.

Зазначимо, що росія намагається посилити свої війська відбираючи у війська нових солдатів з Приморського і Забайкальського краю рф. Їм не вистачає водіїв та механіків-водіїв.

Раніше "Телеграф" писав про вибухи у Миколаєві та Дніпрі. В останньому постраждали кілька рятувальників, серед яких є дівчина.