У Миколаєві чули сильний вибух: є поранений (відео)
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Повідомляється, що у деяких будинках вибухом вибило вікна
Пізно ввечері неділі, 10 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаїв, через що в місті було чутно потужний вибух.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.
За його словами, через вибух є як мінімум один постраждалий.
"Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху", — написав він.
Кім також зазначив, що нині невідомо досяг російський снаряд мети або його вдалося перехопити системам ППО.
Водночас у місцевому телеграм-каналі "Новости Ніколаева" оприлюднили відео, на яких помітний спалах у небі після обстрілу.
Як повідомлялося раніше, окупанти перекидають свої війська на Південь та Схід України, тому там посилилися бойові дії. Проте дістається і мирним містам. Так по Миколаєву за добу 9 квітня окупанти здійснили сім ракетних обстрілів, але благо обійшлося без жертв та постраждалих.
У ЗСУ ж зазначають, що таким чином росіяни хочуть посилити психологічний тиск на жителів міста та намагаються їх деморалізувати.
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