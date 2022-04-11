У Миколаєві чули сильний вибух: є поранений (відео)

Повідомляється, що у деяких будинках вибухом вибило вікна

Пізно ввечері неділі, 10 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаїв, через що в місті було чутно потужний вибух.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.

За його словами, через вибух є як мінімум один постраждалий.

"Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху", — написав він.

Кім також зазначив, що нині невідомо досяг російський снаряд мети або його вдалося перехопити системам ППО.

Водночас у місцевому телеграм-каналі "Новости Ніколаева" оприлюднили відео, на яких помітний спалах у небі після обстрілу.

Як повідомлялося раніше, окупанти перекидають свої війська на Південь та Схід України, тому там посилилися бойові дії. Проте дістається і мирним містам. Так по Миколаєву за добу 9 квітня окупанти здійснили сім ракетних обстрілів, але благо обійшлося без жертв та постраждалих.

У ЗСУ ж зазначають, що таким чином росіяни хочуть посилити психологічний тиск на жителів міста та намагаються їх деморалізувати.