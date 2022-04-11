В Николаеве слышали мощный взрыв: есть раненый (видео)

Сообщается, что в некоторых домах взрывом выбило окна

Поздним вечером воскресенья, 10 апреля, российские оккупационные войска вновь обстреляли Николаев из-за чего в городе был слышен мощный взрыв.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем телеграм-канале.

По его словам из-за взрыва есть как минимум один пострадавший.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва", — написал он.

Ким также отметил, что в настоящее время неизвестно достиг ли российский снаряд цели или же его удалось перехватить системам ПВО.

Вместе с тем в местном телеграм-канале "Новости Николаева" обнародовали видео, на которых заметна вспышка в небе после обстрела.

Как сообщалось ранее, оккупанты перебрасывают свои войска на Юг и Восток Украины, поэтому там ужесточились боевые действия. Однако достается и мирным городам. Так по Николаеву за сутки 9 апреля оккупанты совершили семь ракетных обстрелов, но благо обошлось без жертв и пострадавших.

В ВСУ же отмечают, что таким образом россияне хотят усилить психологическое давление на жителей города и пытаются их деморализовать.