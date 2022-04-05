Появилось видео момента удара по детской больнице в Николаеве

Всего в обстрелах за сутки пострадало три медучреждения, много школ и детсадов

В понедельник, 4 апреля, российские военные обстреливали запрещенными кассетными снарядами жилые районы Николаева, — среди прочего пострадала детская больница.

Видео момента удара по медучреждению опубликовал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Что обстрел Николаева велся запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, — утром сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Ким опубликовал видео момента удара по больнице и фото с территории учреждения, где видно яму в земле от прилета снаряда.

"Удар по секретному медицинскому объекту — детская больница", — прокомментировал инцидент чиновник.

"А тут целились в суперсовременного робота на территории больницы", — добавил Ким.

Последствия удара по Николаеву

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказывал, что всего пострадали три медучреждения Николаева (5-я городская больница, Областная клиническая больница, Центр профильных болезней), пять школ и до 10 детсадов, жилые кварталы в "спальных" районах и Дом ребенка. Погибло 10 человек, еще 46 — пострадали.

Стоит заметить, что на сегодня карта боевых действий в Николаевской области выглядит так:

Карта боевых действий Николаев 05.04.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее Ким четко развенчал фейк российской пропаганды о подготовке якобы взятия Николаева "за три дня".