Появилось видео момента удара по детской больнице в Николаеве
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Всего в обстрелах за сутки пострадало три медучреждения, много школ и детсадов
В понедельник, 4 апреля, российские военные обстреливали запрещенными кассетными снарядами жилые районы Николаева, — среди прочего пострадала детская больница.
Видео момента удара по медучреждению опубликовал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
Что обстрел Николаева велся запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, — утром сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Ким опубликовал видео момента удара по больнице и фото с территории учреждения, где видно яму в земле от прилета снаряда.
"Удар по секретному медицинскому объекту — детская больница", — прокомментировал инцидент чиновник.
"А тут целились в суперсовременного робота на территории больницы", — добавил Ким.
Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказывал, что всего пострадали три медучреждения Николаева (5-я городская больница, Областная клиническая больница, Центр профильных болезней), пять школ и до 10 детсадов, жилые кварталы в "спальных" районах и Дом ребенка. Погибло 10 человек, еще 46 — пострадали.
Стоит заметить, что на сегодня карта боевых действий в Николаевской области выглядит так:
Как сообщал "Телеграф", ранее Ким четко развенчал фейк российской пропаганды о подготовке якобы взятия Николаева "за три дня".
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