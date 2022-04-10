Мучають Херсонщину та залякують миколаївців: окупанти посилили терор на півдні України

Окупанти обстрілюють Миколаївську область ракетами

На 46-й день війни в Україні південний напрямок фронту залишається одним з двох активних, де російська армія, як і раніше, лютує і виконує злочинні накази. Так, на Херсонщині загарбники активно працюють у спробах агітувати населення за створення "ХНР", а Миколаївську область тим часом обстрілюють із ракет.

Загальну ситуацію щодо півдня країни зібрав "Телеграф", посилаючись на заяви ОК "Південь" та Генштабу ЗСУ.

Херсонська область

Обласний центр та багато інших населених пунктів Херсонщини залишаються частково чи повністю під контролем окупаційних військ. Повідомляється, що ворог зазнає значних втрат, через що довелося налагоджувати роботу військових шпиталів. Є у загарбників та проблеми з медикаментами, адже їх практично не підвозять.

Повідомляється, що на території Нової Каховки росіяни активно друкують у місцевих друкарнях різну "агітку", яка схилила б місцеве населення на голосування за створення так званої "Херсонської народної республіки".

При цьому військові зазначають, що в області спостерігається певний рух техніки — це збираються резерви для нових боїв. Деякі села активно тероризуються російськими військами: наприклад, в Олександрівці немає доступу до води, електрики та газу. Пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури, серед яких є школа.

Миколаївська область

Миколаївщина також залишається дуже "гарячою" точкою фронту, нехай і не настільки активною. Як одна з цілей противника в Чорноморській зоні, область регулярно обстрілюється з водної акваторії.

Так, за добу 9 квітня було завдано сім ракетних ударів. Як зазначають українські військовослужбовці, жертв вдалося уникнути. Проте подібні маневри можуть повторитись — у такий спосіб окупанти тиснуть на психологічний стан мирного населення, намагаючись деморалізувати.

До речі, це не заважає ЗСУ відмінно завдавати ударів у відповідь. По всьому південному напрямку за попередній день було знищено чотири одиниці техніки, а також 37 ворожих солдатів.

Одеська область

Одеса-мама вже кілька діб "бігає" в укриття через тривоги, а напередодні перенесла обстріл Чорноморська. Проте, за інформацією місцевої влади, все обійшлося лише декількома вибитими вікнами у різних спорудах, люди не постраждали.

З вечора суботи, 9 квітня, до ранку понеділка, 11 квітня, на території Одеської області встановлено комендантську годину. Це означає, що пересування цивільних осіб без нагальної потреби в регіоні заборонено.

За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, місцевому населенню не слід переживати щодо ймовірної атаки ворога, адже регіон добре захищений і має достатньо сил та боєприпасів, щоб не лише дати чудову відсіч, а й знищити окупантів.

Нагадаємо, раніше ми публікували карти свіжих боїв по Україні минулої доби, на яких видно, що ситуація в південних областях України більш-менш контрольована з боку ЗСУ. Найбільш проблемною ділянкою все одно залишається Донбас, куди путінська армія активно скидає залишки підрозділів з усіх інших напрямків.

Також ми розповідали, скільки трофейної техніки українські військові "отримали" від росіян у непростих боях. Спойлер – число вимірюється сотнями одиниць.