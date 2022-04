ЗСУ звільняють південь України, але окупанти намагаються прорватися в іншому місці: свіжі карти

Росармія може спробувати оточити українських захисників

Російські війська активізувалися Сході України. Вони намагаються атакувати українських військових, захопити Маріуполь та просунутися у напрямку Слов’янська. Супутникові знімки показали колону військової техніки, що прямує через Харківську область.

Одним із найважливіших на фронті експерти The Institute for the Study of War виділили події у Маріуполі, коли, ймовірно, вдалося поділити українських захисників на дві групи.

Новини про війну, Україну та мир — у нашому Telegram

Основні зіткнення військ відбуваються на сході та на півдні. У Херсонській області українські військові зробили низку контратак напередодні та зміцнюють позиції.

Карта бойових дій в Україні на 11 квітня

Маріупольський напрямок

За наявними даними, за минулу добу українським військовим, які обороняють Маріуполь, вдалося утримати два місця: центральний порт міста на південному заході та завод "Азовсталь" на сході. Воїни опинилися в оточенні, але за останні 24 години росармії не вдалося досягти успіхів.

Бойові дії у Маріуполі

Слобожанський, Луганський та Донецький напрямок

росія стягує свої сили, щоб після передислокації продовжити наступ на Барвінкове та Слов’янськ від Ізюма. Було опубліковано супутникові знімки колони військової техніки у Великому Бурлуку Харківщини, але пізніше стало відомо, що в цьому районі українські захисники вже розібралися з великою кількістю контингенту російських військ.

Міст в Ізюмі, ймовірно, відремонтований, щоб полегшити просування армії окупантів. Штурм Рубіжного, Попасної та Сєвєродонецька триває. Експерти припускають два варіанти поведінки росія — вони спробують захопити їх найближчими днями, або сподіваються на прорив другої частини військ з боку Ізюму через Слов’янськ на Дебальцеве. Якщо це станеться, район на Луганщині буде оточений.

Карта боїв на сході України

Південний напрямок

Після того як українські військові повернули контроль над Осокорівкою (на північ від Херсона) та Олександрівкою (на захід від міста), росія намагалася контратакувати, але без успіху. Імовірна спроба українських військ звільнити окупований Херсон.

Карта боїв на півдні України

Нагадаємо, ситуація у регіоні дуже складна. Миколаївська область зазнає регулярних обстрілів, місцеве населення на окупованих територіях тероризують.

Раніше "Телеграф" писав, що оцінка подальших планів російської армії розділилася. Частина військових експертів припускає, що вони підуть у бік Дніпра, частина говорить про ризик захоплення Харкова, а потім і наступ на столицю України.

Зазначимо, що не всі намагаються зазирнути так наперед — основна загарбницька кампанія поки що розгорається на сході, де спроби росії взяти Слов’янськ можуть стати переломною битвою війни.