Ще одне місто може стати ціллю росіян на шляху до Донбасу: подробиці

Про наміри росіян свідчать супутникові знімки.

Російська армія тільки нещодавно звільнила Сумську область, однак не полишає спроб взяти Донбас. На шляху до цього ще однією ціллю окупантів може стати місто Дніпро, яке можуть атакувати з Ізюма.

Видання The New York Times з посиланням на американських військових аналітиків зазначає, що Дніпро може стати стратегічною метою у контексті боротьби за Донбас.

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Такий висновок аналітики зробили після перегляду супутникових знімків за 8 квітня, на яких помітно як сотні російських військових машин рухаються через смт Великий Бурлук у напрямку Ізюму.

Відстань від Великого Бурлука до Ізюму

Крім того, аналітики помітили активізацію бойових дій навколо Ізюму. Це сталося одразу після того, як Москва оголосила про намір взяти Донбас та почала перекидати туди війська, однак зіткнулася з жорстким опором України.

"Ми вже багато днів говоримо про те, наскільки важливий для них Ізюм", — заявили у Пентагоні.

Варто зазначити, що Ізюм росіянам потрібен для того, щоб утримувати свої передові лінії фронту та просуватися до Дніпра та інших стратегічних міст вже на Донбасі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міноборони назвали найближчу ціль росіян на Донбасі — нею може стати місто Слов'янськ у Донецькій області.