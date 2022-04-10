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Супутники зафіксували величезну колону російської військової техніки поблизу Харкова (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Супутники зафіксували величезну колону російської військової техніки поблизу Харкова (фото) Новина оновлена 10 квітня 2022, 10:04

Супутникові знімки було зроблено 8 квітня

На сході від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой, що прямував через місто Великий Бурлук на схід України. Повідомляється, що велика військова колона складається з бронетехніки, вантажівок з артилерією, що буксирується, і допоміжним обладнанням, та інших транспортних засобів.

Про це свідчать супутникові знімки, зібрані та проаналізовані приватною американською компанією Maxar Technologies.

Місто Великий Бурлук: де знаходиться

Місто Великий Бурлук розташоване на схід від Харкова, неподалік кордону України з росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на південних рубежах України, де частина Херсонщини знаходиться в окупації, а Миколаївська та Одеська області регулярно обстрілюються з моря.

Також раніше ми публікували карти свіжих боїв по Україні за минулу добу, на яких видно, що ситуація в південних областях України більш-менш контрольована з боку ЗСУ. Найбільш проблемною ділянкою все одно залишається Донбас, куди путінська армія активно скидає залишки підрозділів з усіх інших напрямків.

Теги:
#Росія #Війська #Супутникові знімки #Супутникові фото
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