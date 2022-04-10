Спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники недалеко от Харькова (фото)

Спутниковые снимки были сделаны 8 апреля

На востоке от Харькова было замечено 12-километровый российский военный конвой, движущийся через город Великий Бурлук на восток Украины. Сообщается, что большая военная колонна состоит из бронетехники, грузовиков с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием, и других транспортных средств.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, собранные и проанализированные частной американской компанией Maxar Technologies.

Город Великий Бурлук: где находится

Город Великий Бурлук расположен к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с россией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на южных рубежах Украины, где часть Херсонщины находится в оккупации, а Николаевская и Одесская области регулярно обстреливаются с моря.

Также, ранее мы публиковали карты свежих боев по Украине за прошедшие сутки, на которых видно, что ситуация в южных областях Украины более-менее контролируемая со стороны ВСУ. Наиболее проблемным участком все равно остается Донбасс, куда путинская армия активно сбрасывает остатки подразделений со всех остальных направлений.