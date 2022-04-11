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Немає їм прощення: в обстрілі Дніпра важко поранили молоду красуню-рятувальницю

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Євгенія Дудка Новина оновлена 11 квітня 2022, 06:58
Євгенія Дудка

Дівчина перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Внаслідок повторного ракетного обстрілу аеропорту в Дніпрі 10 квітня було тяжко поранено Євгенію Дудку, керівницю відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Поранення отримали ще п’ять рятувальників, повідомляє ДСНС України. Троє в стані середньої тяжкості, ще двоє отримали легкі травми.

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"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок.

Ми просимо усіх небайдужих допомогти Жені в її боротьбі за життя. Молимося разом із рідними та друзями нашої колеги", — сказано в повідомленні.

Керівник прес-центру телеканалу "Відкритий" Ганна Гребенчук повідомила про те, що Євгенію прооперували і вона зараз у важкому стані в реанімації.

У коментарях користувачі бажають Євгенії якнайшвидшого одужання і відзначають, "що прощення ворогам не буде", і що "вони повинні за все відповісти":

"Вони повинні заплатити за кожну сльозинку і кожну кровиночку. Ублюдки, вбивці"

"Женя, тримайтеся. Ви сильна і вас обов’язково врятують, у нас хороші медики. Одужуйте, а Бог вам допоможе!"

"Женя, тримайтеся, вони за все відповідатимуть"

Нагадаємо, 8 квітня у боях із окупантами загинув командир другого батальйону ДУК ПС Тарас Бобанич.

У боях за Маріуполь у п’ятницю, 8 квітня, загинув ветеран АТО та співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв. Він був морським піхотинцем і виконував завдання з оборони міста.

Раніше повідомлялося, що у боях за Чернігів було вбито українського боксера.

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#Дніпро #ГСЧС
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