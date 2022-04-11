Немає їм прощення: в обстрілі Дніпра важко поранили молоду красуню-рятувальницю
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1372
Дівчина перебуває у реанімації у тяжкому стані.
Внаслідок повторного ракетного обстрілу аеропорту в Дніпрі 10 квітня було тяжко поранено Євгенію Дудку, керівницю відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Поранення отримали ще п’ять рятувальників, повідомляє ДСНС України. Троє в стані середньої тяжкості, ще двоє отримали легкі травми.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок.
Ми просимо усіх небайдужих допомогти Жені в її боротьбі за життя. Молимося разом із рідними та друзями нашої колеги", — сказано в повідомленні.
Керівник прес-центру телеканалу "Відкритий" Ганна Гребенчук повідомила про те, що Євгенію прооперували і вона зараз у важкому стані в реанімації.
У коментарях користувачі бажають Євгенії якнайшвидшого одужання і відзначають, "що прощення ворогам не буде", і що "вони повинні за все відповісти":
"Вони повинні заплатити за кожну сльозинку і кожну кровиночку. Ублюдки, вбивці"
"Женя, тримайтеся. Ви сильна і вас обов’язково врятують, у нас хороші медики. Одужуйте, а Бог вам допоможе!"
"Женя, тримайтеся, вони за все відповідатимуть"
Нагадаємо, 8 квітня у боях із окупантами загинув командир другого батальйону ДУК ПС Тарас Бобанич.
У боях за Маріуполь у п’ятницю, 8 квітня, загинув ветеран АТО та співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв. Він був морським піхотинцем і виконував завдання з оборони міста.
Раніше повідомлялося, що у боях за Чернігів було вбито українського боксера.
- Дата публікації
-
- Категорія
-