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У бою на Донбасі загинув комбат ДУК "Правий сектор" із позивним Хаммер: у мережі сумують

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тарас Бобанич Новина оновлена 08 квітня 2022, 23:19
Тарас Бобанич

Хаммер віддав життя у боях на Ізюмському напрямі.

У п’ятницю, 8 квітня, на 44-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в боях з окупантами загинув командир другого батальйону ДУК ПС Тарас Бобанич.

Про це повідомляє 2-й окремий батальйон ДУК ПС у Facebook.

Наприкінці листопада 2013 року Тарас приєднався до лав "Правого сектора". Брав активну участь у подіях Майдану. З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у бойових діях у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. У 2019 році Хаммер став заступником Командиру ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А у 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор". Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС.

Повідомляється, що Хаммер загинув під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку.

У мережі сумують через загибель побратима.

Раніше повідомлялося, що у боях за Чернігів був убитий український боксер.

Нагадаємо, відомий український ветеран загинув, захищаючи Україну. Боєць вигравав "срібло" на Invictus Games.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Тарас Бобанич
Спорт
У бою на Донбасі загинув комбат ДУК "Правий сектор" із позивним Хаммер: у мережі сумують
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