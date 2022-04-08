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Медаліст збірної України загинув, захищаючи країну

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Сидорук Новина оновлена 08 квітня 2022, 00:15
Дмитро Сидорук

У ветерана залишилася дружина та син.

Відомий ветеран Дмитро Сидорук загинув у бою, захищаючи батьківщину від російських окупантів, які понад 40 днів ведуть повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це 7 квітня повідомила пресслужба збірної України на Іграх Нескорених у Facebook.

Повідомляється, що Дмитро, який виграв "срібло" на Invictus Games у Торонто, загинув у середу, 6 квітня, захищаючи країну.

"Це неймовірно велика втрата для всієї України. Сказати, що нам зараз боляче — це нічого не сказати. Діма — невід’ємна та величезна частина родини Нескорених. Людина, яка привела у стрільбу із лука багатьох ветеранів, порадник та підтримка всієї нашої команди. Дімо, твоє ім’я не буде забуте! Помстимося за тебе і за кожного, хто поліг!" – повідомили у пресслужбі збірної України.

Сидорук – ветеран, учасник першої збірної України на Іграх Нескорених, срібний призер Invictus Games у Торонто, тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби з лука, суддя відборів та національних змагань. У Дмитра залишилася любляча дружина та син.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загинув відомий український тренер з боксу. Також у боях за це місто був вбитий український чемпіон з кікбоксингу.

Теги:
#Україна #Війна з Росією #Invictus Games
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