Рус

У боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
418
Максим Кагал Новина оновлена 27 березня 2022, 21:51
Максим Кагал

Спортсмени стали на захист батьківщини.

Український кікбоксер Максим Кагал загинув під час оборони Маріуполя.

Про це повідомив тренер Максима Олег Скірта на своїй сторінці у Facebook.

Максим "Пістон" Кагал брав участь в обороні Маріуполя у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов". Кікбоксер, який став чемпіоном світу у складі збірної України на дорослому рівні, загинув 25 березня.

"На превеликий жаль, війна забирає найкращих, 25.03 2022 року, захищаючи місто Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов", загинув Максим "Пістон" Кагал – перший чемпіон світу з кікбоксингу зі славного міста Кременчук, перший чемпіон світу серед дорослих у складі збірної України, і просто чесна і порядна людина! Спи спокійно, братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося!" — написав Скірта.

Раніше повідомлялося, що в боях за Маріуполь був убитий український важкоатлет Атанас Іванов. Також, захищаючи місто, загинули член збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун та весляр Івана Щокін.

Нагадаємо, російські окупанти незаконно вивозять жителів Маріуполя до росії.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Кікбоксинг #Війна з Росією
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський відверто розповів, як ставиться до росіян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський відверто розповів, як ставиться до росіян
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
Новий раунд переговорів України та росії пройде в Туреччині — названі дати
Дата публікації
Категорія
Чорнобиль
У зоні ЧАЕС горять 10 тис. гектарів лісу: Україна б’є на сполох
Дата публікації
Категорія
Еммануел Макрон
Макрон дорікнув Байдену за жорстке слово на адресу путіна
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 27 березня
Війна — день 32: Україна повертає свої території, а росія перекинула до Мелітополя свої війська з Грузії