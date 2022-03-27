У боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу

Спортсмени стали на захист батьківщини.

Український кікбоксер Максим Кагал загинув під час оборони Маріуполя.

Про це повідомив тренер Максима Олег Скірта на своїй сторінці у Facebook.

Максим "Пістон" Кагал брав участь в обороні Маріуполя у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов". Кікбоксер, який став чемпіоном світу у складі збірної України на дорослому рівні, загинув 25 березня.

"На превеликий жаль, війна забирає найкращих, 25.03 2022 року, захищаючи місто Маріуполь у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов", загинув Максим "Пістон" Кагал – перший чемпіон світу з кікбоксингу зі славного міста Кременчук, перший чемпіон світу серед дорослих у складі збірної України, і просто чесна і порядна людина! Спи спокійно, братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося!" — написав Скірта.

Раніше повідомлялося, що в боях за Маріуполь був убитий український важкоатлет Атанас Іванов. Також, захищаючи місто, загинули член збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун та весляр Івана Щокін.

Нагадаємо, російські окупанти незаконно вивозять жителів Маріуполя до росії.