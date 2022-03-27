"Концтабори, як у 1941": мер відкрив, що відбувається з вивезеними до росії жителями Маріуполя

Окупаційна армія Росії діє ще гірше, ніж гітлерівська у Другу світову війну

Станом на 32-й день війни до Росії може бути незаконно депортовано від 20 до 40 тисяч жителів України. Більшість із них — маріупольці, яких тримають або на тимчасово окупованих територіях Донбасу, або в самій росії.

Більш детально про жахіття війни розповів мер міста Вадим Бойченко в інтерв’ю "УНІАН".

За його словами, приблизно 20-30 тисяч жителів Маріуполя наразі насильно вивезені з підконтрольної Україні території. Навіщо саме це робиться, Бойченко не знає, однак людей можуть просто схопити на вулиці, навіть якщо вони пересувалися зі своїми справами.

"Яка тут логіка, складно зрозуміти. Люди ще дуже налякані і бояться говорити. Вони не розуміють, що буде з ними далі. Не всі мають собою мобільні телефони чи документи. У мого товариша батьки подзвонили, але розмовляють пошепки. Ви повинні розуміти, людина 20 днів сиділа у підвалі, а тепер її забрали незрозуміло куди", — розповідає мер Маріуполя.

Також чиновник наголошує, що маріупольцям доводиться дуже складно у оосії. Частина не має при собі документів або способів зв’язатися з рідними в Україні. На думку Вадима Бойченка, нинішні росіяни — абсолютна копія гітлерівських нацистів — такі ж концтабори, як і були 1941 року.

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Додамо, що в окупованому Донецьку вже з’явилися перші оголошення про те, що до міста привезли маленьких дітей без документів і батьків. Що буде далі з цими малюками, поки що невідомо.

Зазначимо, що питанням повернення мешканців Маріуполя на батьківщину вже опікується голова Міністерства тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. При цьому вона ж напередодні повідомила, що в Росії та ОРДЛО може перебувати до 40 тисяч українських громадян. Таким чином виходить, що більша частина цієї цифри – маріупольці.

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Нагадаємо, у команді президента Володимира Зеленського вважають, що зняти облогу з Маріуполя поки що неможливо через відсутність необхідної кількості військової техніки для цього завдання. Саме тому глава держави так тісно співпрацює з іноземними партнерами, щоб якнайшвидше отримати необхідні літаки та танки для звільнення змучених жителів.