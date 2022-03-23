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Український спортсмен загинув, захищаючи Маріуполь

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Щокін Новина оновлена 23 березня 2022, 23:52
Іван Щокін

Багато спортсменів стали на захист батьківщини.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в боях за Маріуполь загинув український весляр Іван Щокін.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомила Херсонська федерація академічного веслування у Facebook.

За інформацією джерела, Щокін загинув в одній із найгарячіших точок України — оточеному Маріуполі. Повідомляється, що воїн помер 13 березня. Спортсмен 1997 року народження займався академічним веслуванням з 2011 по 2015 роки, був кандидатом у майстри спорту України та призером всеукраїнських змагань серед юнаків. Іван був вихованцем Херсонської школи академічного веслування.

"Іван Щокін. Загинув 13 березня 2022 року, захищаючи Маріуполь", — повідомили у федерації.

Нагадаємо, у Маріуполі внаслідок російського обстрілу загинула юна українська гімнастка.

Раніше повідомлялося, що український футболіст загинув у боях під Волновахою (Донецька область). У воїна залишилася дружина та маленька дочка.

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Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Війна з Росією
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