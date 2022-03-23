У Маріуполі російські окупанти вбили юну українську гімнастку
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Загарбники убивають дітей в Україні.
На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну від рук росіян загинула маленька українська гімнастка Катерина Дяченко.
Про це у середу, 23 березня, повідомила тренер з художньої гімнастики Анастасія Мещаненкова у сторіс в Instagram.
За інформацією Мещаненкової, вихованка її одногрупниці Катерина Дяченко 2011 року народження загинула у Маріуполі.
"У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени та дарувати посмішку світові! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злодіяння, знайдеться місце в пеклі. І якнайшвидше", — написала Мещаненкова.
За інформацією tsn, дівчинка загинула після того, як в її будинок влучив російський снаряд. Будинок обвалився, а рятувальники дістали з-під завалів уже бездиханне тіло дитини.
Нагадаємо, що в боях на Донеччині помер український футболіст.
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