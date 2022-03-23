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У Маріуполі російські окупанти вбили юну українську гімнастку

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Катерина Дяченко Новина оновлена 23 березня 2022, 22:35
Катерина Дяченко

Загарбники убивають дітей в Україні.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну від рук росіян загинула маленька українська гімнастка Катерина Дяченко.

Про це у середу, 23 березня, повідомила тренер з художньої гімнастики Анастасія Мещаненкова у сторіс в Instagram.

За інформацією Мещаненкової, вихованка її одногрупниці Катерина Дяченко 2011 року народження загинула у Маріуполі.

"У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени та дарувати посмішку світові! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злодіяння, знайдеться місце в пеклі. І якнайшвидше", — написала Мещаненкова.

За інформацією tsn, дівчинка загинула після того, як в її будинок влучив російський снаряд. Будинок обвалився, а рятувальники дістали з-під завалів уже бездиханне тіло дитини.

Нагадаємо, що в боях на Донеччині помер український футболіст.

Раніше легенда українського футболу Йожеф Сабо розповів, що думає про кривавого диктатора володимира путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Художня гімнастика #Маріуполь #Війна з Росією
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