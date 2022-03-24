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Захищаючи Маріуполь, загинув член збірної України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Єгор Біркун Новина оновлена 24 березня 2022, 15:38
Єгор Біркун

Спортсмен загинув, боронячи батьківщину.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну загинув український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун.

Про це у середу, 23 березня, повідомила Українська федерація змішаних бойових мистецтв на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією джерела, спортсмен загинув 23 березня, захищаючи Маріуполь. Цього дня воїн мав представляти Україну на чемпіонаті світу з ММА GAMMA, проте окупанти порушили ці плани.

"Під час оборони Маріуполя загинув член збірної України UFMMA Єгор Біркун. Мужній, сильний, відданий. Вічна пам’ять герою", — повідомили в пресслужбі організації.

Раніше повідомлялося, що в боях за Маріуполь загинув український спортсмен-гребець Іван Щокін із Херсона. Крім того, в Маріуполі під завалами загинула юна українська гімнастка, в дім якої поцілив російський снаряд. У боях під Волновахою був убитий футболіст із Черкас Сергій Шестак.

Нагадаємо, смілива маріупольська мешканка розповіла всю правду в обличчя російському пропагандисту, який прийшов знімати сюжет. У місті залишилося близько 100 тисяч людей, а загиблих доводиться ховати прямо у дворах.

Теги:
#Україна #Росія #Змішані єдиноборства #Війна з Росією
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