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У Маріуполі загинув заслужений тренер України з боксу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Кленін Новина оновлена 07 квітня 2022, 23:11
Володимир Кленін

Не стало маріупольської легенди боксу.

Легендарний український тренер з боксу Володимир Кленін загинув на 82-му році життя у Маріуполі, де точаться важкі бої.

Про це повідомляє Федерація боксу України (ФБУ) в Instagram.

"З великим сумом та скорботою повідомляємо, що сьогодні в Маріуполі загинув заслужений тренер України, один з провідних тренерів Донеччини Володимир Кленін… Уся боксерська родина України висловлює свої співчуття родині Володимира Васильовича! Світла пам‘ять", — повідомили у ФБУ.

Кленін закінчив Жданівський металургійний інститут та Київський університет фізкультури та спорту. В 1985 році він отримав звання заслуженого тренера. Серед учнів Володимира Васильовича були і чемпіони України, і призери Кубка світу

"Бокс не визнає компромісів. Тільки чесна дружба з ним веде до успіху", — говорив Володимир Кленін.

Нагадаємо, у боях за Чернігів загинув український боксер Юрій Ворона.

Раніше повідомлялося, що в боях за Ірпінь загинув призер українських, європейських та світових змагань, а на Донеччині окупанти вбили колишнього футболіста "Кривбасу". Крім того, український чемпіон світу з кікбоксингу загинув, захищаючи Маріуполь.

Теги:
#Україна #Маріуполь #Війна з Росією
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