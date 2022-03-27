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Український футболіст помер від поранення, отриманого у боях за Авдіївку: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Колесник Новина оновлена 27 березня 2022, 23:03
Володимир Колесник

Ще один український спортсмен віддав життя за батьківщину.

Колишній футболіст "Кривбасу" Володимир Колесник загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу у Facebook.

За інформацією джерела, Колісник зазнав тяжкого поранення під час боїв в Авдіївці (Донецька область). Солдата доправили до лікарні у Дніпрі, де вранці 25 березня він помер. У клубі зазначили, що Володимир воював проти росії з перших днів АТО.

Колісник із перших днів АТО вирушив захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення рф герой отримав тяжке поранення під час боїв в Авдіївці. Військовослужбовця доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Втім, урятувати життя бійцю не вдалося. Вранці 25 березня його серце перестало битися. Володимир Колесник свого часу долучався до тренувань із першою командою "Кривбасу" та викликався Олегом Тараном на збори. Чимало виступав за аматорські українські клуби, а згодом – за ветеранську команду з Кривого Рогу. Прощання із Володимиром відбулося 27 березня.

"Вічна пам’ять і слава Герою", — відзначили у клубі.

Раніше повідомлялося, що у боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу з кікбоксингу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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