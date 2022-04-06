У сім’ї відомого ведучого з Маріуполя Андрія Біднякова трапилося горе
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Ведучий навіть не може поїхати та попрощатися з мамою
У відомого українського ведучого родом з Маріуполя, який зараз безжально стирають з лиця землі російські війська, екс-ведучого популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Біднякова померла мама.
Про це шоумен повідомив у своєму Інстаграмі.
За словами ведучого, жінка хворіла, але ще могла б жити. На тлі стресу від війни жінка впала в кому. Рідним вдалося вивезти її з Маріуполя, який обстрілюють окупанти, проте, на жаль, вона померла.
"Мами не стало ... важко писати, але я це зроблю. За час війни я говорив з сестрою 2 рази. По хвилині. Коли вони, нарешті, змогли виїхати — мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама в комі ... "Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася можливість, ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під’їзду ... Як робили це інші", — поділився Бідняков подробицями того, що сталося.
Ведучий зазначив, що його маму вбила не хвороба, а безжальний "російський світ".
"російський світ" — гірше найстрашнішої хвороби. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися із мамою. Адже я доїхав би до найближчої посади. Але я певен, що рано чи пізно я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор», — написав ведучий.
Нагадаємо, раніше Андрій Бідняков зворушив віршем про рідний Маріуполь.
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