У сім’ї відомого ведучого з Маріуполя Андрія Біднякова трапилося горе

Ведучий навіть не може поїхати та попрощатися з мамою

У відомого українського ведучого родом з Маріуполя, який зараз безжально стирають з лиця землі російські війська, екс-ведучого популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Біднякова померла мама.

Про це шоумен повідомив у своєму Інстаграмі.

За словами ведучого, жінка хворіла, але ще могла б жити. На тлі стресу від війни жінка впала в кому. Рідним вдалося вивезти її з Маріуполя, який обстрілюють окупанти, проте, на жаль, вона померла.

Мама Андрія Беднякова

"Мами не стало ... важко писати, але я це зроблю. За час війни я говорив з сестрою 2 рази. По хвилині. Коли вони, нарешті, змогли виїхати — мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама в комі ... "Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася можливість, ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під’їзду ... Як робили це інші", — поділився Бідняков подробицями того, що сталося.

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Ведучий зазначив, що його маму вбила не хвороба, а безжальний "російський світ".

"російський світ" — гірше найстрашнішої хвороби. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися із мамою. Адже я доїхав би до найближчої посади. Але я певен, що рано чи пізно я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор», — написав ведучий.

Нагадаємо, раніше Андрій Бідняков зворушив віршем про рідний Маріуполь.