В семье известного ведущего из Мариуполя Андрея Беднякова случилось горе
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Ведущий даже не может поехать и попрощаться с мамой
У известного украинского ведущего родом из Мариуполя, который сейчас безжалостно стирают с лица земли российские войска, экс-ведущего популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Андрея Беднякова умерла мама.
Об этом шоумен сообщил в своем Инстаграм.
По словам ведущего, женщина болела, но могла бы еще жить. На фоне стресса от войны женщина впала в кому. Родным удалось вывезти его из обстреливаемого оккупантами Мариуполя, однако, к сожалению, она скончалась
"Мамы не стало… тяжело писать, но я это сделаю. За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они, наконец-то, смогли выехать — мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме…"Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали.. я не хотела хоронить маму у подъезда… Как делали это другие", — поделился Бедняков подробностями произошедшего.
Ведущий отметил, что его маму убила не болезнь, а безжалостный "русский мир".
"русский мир" — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно — я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг", — написал ведущий.
Напомним, ранее Андрей Бедняков растрогал стихом о родном Мариуполе.
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