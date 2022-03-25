Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Голокостом

Политик не понимает, как кто-то в Европе еще может раздумывать о торговых отношениях с россией

Президент Владимир Зеленский обратился напрямую к главе правительства Венгрии Виктору Орбану, весьма необычным способом призвав его поддержать антироссийские санкции. Глава государства напомнил, что в конце Второй мировой войны Венгрия была одной из самых пострадавших стран в плане террора мирных жителей — прямо как сейчас Украина.

Зеленский провел очевидные параллели с Мариуполем 2022 года во время своей речи, направленной к главам стран НАТО 24 марта.

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Венгрию украинский президент слегка обособил, ведь правительство этой страны всегда славилось поддержкой россии. По мнению Владимира Зеленского, венграм наконец-то пора принять решение — на чьей они стороне.

"Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. […] У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал… Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей", — отметил президент.

Речь идет о набережном памятнике в виде десятков пар обуви, которые символизируют расстрелянных евреев Будапешта, которых в 1944-1945 годах ставили на расстрел на берегу реки, связывали им ноги и стреляли лишь в нескольких человек — те падали в воду и утаскивали других за собой. Точное количество погибших тогда — неизвестно.

Памятник жертвам Будапештского гетто

Как пока невозможно посчитать и убитых жителей Мариуполя, которые скончались из-за прихода "русского мира".

Зеленский говорил напрямую и к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Предложил прогуляться ему к все той же Будапештской набережной, проведя параллели с нынешней Украиной.

"Ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает россия", — подчеркнул украинский политик.

По его мнению, сейчас сомневаться в необходимости санкций или отказа от торговли с рф абсолютно не стоит, ведь каждый цивилизованный человек понимает, что именно нужно сделать. Зеленский считает, что время сомневаться уже прошло, сейчас и Венгрия, и Евросоюз в целом имеет время лишь на то, чтобы решать.

Также во время своего обращения к главам стран НАТО Владимир Зеленский попросил их больше никогда не говорить, что украинская армия может не отвечать каким-либо стандартам Альянса. Президент уверен, что жесткий отпор, который сейчас россияне получают, придя с оружием на нашу землю, отлично демонстрирует подготовку ВСУ и возможность защитить не только себя, но и союзников.