"Не говорите такого никогда": Зеленский дал совет НАТО

Украине нужна военная помощь без ограничений.

Украинские бойцы, которые уже месяц противостоят российской агрессии, доказали, как много Украина может дать всеобщей безопасности в Европе и мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО 24 марта.

"Больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем обеспечить общую безопасность в Европе и мире. Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим.

НАТО должно понимать – сейчас мы в "серой зоне". Между Западом и россией. Но мы светлые люди! И мы защищаемся уже месяц! Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности. Все это – на виду у всего мира", — сказал Зеленский в начале своего выступления.

"НАТО еще предстоит показать, что может сделать Альянс для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. Мир ждет. Украина ждет. Ожидает реальных действий. Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи деяния могут сохранять мир. По-настоящему. Предложения – на столе. Наши нужды – на столе. Мир – нужен нам немедленно. Ответы – только за вами", — сказал президент.

По словам Зеленского, чтобы остановить россию, Украине нужна военная помощь без ограничений.

"Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое: такие объекты — от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", — заявил президент.

Напомним, что Украина неоднократно просила Запад помочь закрыть небо. Президент Владимир Зеленский обращался к США с просьбой обеспечить бесполётную зону, чтобы не дать россии использовать авиацию и ракеты.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.