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Український боксер загинув, захищаючи Чернігів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юрій Ворона Новина оновлена 05 квітня 2022, 21:28
Юрій Ворона

Спортсмен захищав рідну землю.

Після визволення низки населених пунктів на Чернігівщині було знайдено тіло українського боксера Юрія Ворони, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, захищаючи рідний край.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) у Facebook.

25-річного спортсмена з Чернігова було вбито в боях під селом Лукашівка, що знаходиться поблизу міста.

"Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях із російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття сім’ї хлопця та сім’ям усіх загиблих захисників України", – повідомили у ФБУ.

У Чернігівській обласній організації федерації боксу України зазначили, що герой загинув на самому початку повномасштабної війни, а його тіло знайшли лише у понеділок, 4 квітня. Ворона був триразовим чемпіоном Чернігівської області, а також призером міжнародних та всеукраїнських змагань.

Нагадаємо, чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захистити батьківщину. На жаль, у боях за Ірпінь загинув призер українських, європейських та світових змагань, а на Донеччині було вбито колишнього футболіста "Кривбасу".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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