Український боксер загинув, захищаючи Чернігів

Спортсмен захищав рідну землю.

Після визволення низки населених пунктів на Чернігівщині було знайдено тіло українського боксера Юрія Ворони, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, захищаючи рідний край.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) у Facebook.

25-річного спортсмена з Чернігова було вбито в боях під селом Лукашівка, що знаходиться поблизу міста.

"Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях із російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття сім’ї хлопця та сім’ям усіх загиблих захисників України", – повідомили у ФБУ.

У Чернігівській обласній організації федерації боксу України зазначили, що герой загинув на самому початку повномасштабної війни, а його тіло знайшли лише у понеділок, 4 квітня. Ворона був триразовим чемпіоном Чернігівської області, а також призером міжнародних та всеукраїнських змагань.

Нагадаємо, чимало українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захистити батьківщину. На жаль, у боях за Ірпінь загинув призер українських, європейських та світових змагань, а на Донеччині було вбито колишнього футболіста "Кривбасу".