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Російські війська у спробах взяти Маріуполь зазнають великих втрат — військовий аналітик

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Зруйнований російськими військами Маріуполь Новина оновлена 06 квітня 2022, 01:56
Зруйнований російськими військами Маріуполь

Росіяни не наступають із боку окупованого Донецька завдяки обороні українських захисників Маріуполя

Російські війська не роблять спроб просунутися вглиб України з боку окупованого Донецька через те, що українські воїни, які тримають оборону в обложеному і буквально зрівняному із землею російською артилерією Маріуполі, продовжують успішно давати відсіч і завдавати істотних втрат ворогові.

Такою думкою поділився австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер. Переклад українською мовою здійснили доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ростислав Семків та Микола Ковальчук.

"Мабуть, 8-ма загальновійськова армія не може просуватися на захід від Донецька тому, що український гарнізон у Маріуполі досі утримує місто. Тобто мізінцеву (командувачу 8-ї армії) не вистачає сил для наступу в західному напрямку, його підрозділи скуті боями", — пише він.

За словами аналітика, українські військовослужбовці, які тримають оборону в Маріуполі, успішно відбивають усі спроби ворога повністю захопити місто і при цьому завдають істотних збитків росіян.

"Схоже, російська армія разом з кадировцями росгвардії зазнають величезних проблем у боях з полком "Азов" у районі заводу "Азовсталь": полк досі контролює більшість території заводу та прилеглу частину порту: навіть французькі неонацисти, що "належать" до росґвардії, повідомляють про важкі втрати росіян (так, інколи доводиться перевіряти їхні сайти за браком інших джерел…)", — пише Купер.

Водночас він наголошує на проблемах для українських військ на іншому напрямку оборони Маріуполя: на північній стороні периметра 36-а бригада української морської піхоти поки що не вибила росіян з будівлі адміністрації Кальміуського району.

Як повідомлялося, вдень 5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що про деблокування військовими Маріуполя поки не йдеться.

Теги:
#Україна #Росія #Оборона #Війна #Маріуполь
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