Окупанти продовжують гатити по Дніпропетровщині: від аеропорту не залишилося живого місця

Майже весь день триває обстріл Дніпра та передмість

Вдень у неділю, 10 квітня, російські окупанти продовжують ставити рекорди обстрілів Дніпропетровської області, серед іншого, вдарили по аеропорту.

Про це на своєму каналі поінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що останніми днями різко підскочила кількість обстрілів Дніпропетровської та Запорізької областей, кількість повітряних тривог на день у цих регіонах зашкалює. Станом на 14:30 у Дніпрі звучить уже 9 сирена з початку дня.

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Хоча засоби протиповітряної оборони працюють на славу, деякі снаряди досягають своєї мети.

Зокрема, вдень 10 квітня потрапили в інфраструктурний об’єкт у селі Звонецьке за 40 кілометрів на південь від Дніпра, а також знову атакували аеропорт у Дніпрі (вони вже били по ньому у середині березня).

Що зараз відбувається у Дніпрі?

Російські військові вже багато тижнів намагаються пробитися на територію Дніпропетровської області з боку Миколаєва та Херсона, проте досі не досягли своєї мети.

Після виходу з північних областей України, вони різко посилили обстріл центру та південного сходу.

Червоним прямокутником виділено райони нових обстрілів окупантів

Як повідомляв "Телеграф", раніше обстріли окупантів викликали страшну пожежу в Новомосковську під Дніпром.