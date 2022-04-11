Удар на Покровськ та Харків, ракетні обстріли Дніпра, — боєць спецназу описав сценарій битви за Донбас

Під удар під час битви за Донбас потраплять три міста

Після переможної для України битви за Київ та відступу російських військ з більшої частини раніше окупованих територій, росія розпочала масштабний наступ на Донбасі, намагаючись оточити українське угруповання у зоні ООС.

"Телеграф" поцікавився у військовослужбовця ССО МО України, як може виглядати сценарій битви за Донбас.

Як спробують оточувати ЗСУ на Донбасі?

За словами нашого співрозмовника, є ряд сценаріїв майбутнього наступу Росії і битви за Донбас, з різним ступенем ймовірності. Наприклад, масштабний наступ на Дніпро з метою відрізати угруповання ЗСУ на сході, він вважає малоймовірним.

"Лінії постачання росіян будуть надто розтягнуті за такого наступу, а до чого це призводить, вже показала битва за Київ. У російських штабах звичайно чимало дебілів, але божевільних немає", — наголосив військовослужбовець.

Імовірнішим сценарієм, на його думку, може стати відносно обмежена наступальна операція на оточення ЗСУ на самому Донбасі.

"Наприклад, атака двома угрупованнями військ – північного з району Ізюму та південного з району Маріуполя. Швидше за все обидва угруповання спробують з’єднатися десь у районі Покровська, щоб відрізати від решти України частини ЗСУ на Донбасі, насамперед сили під Донецьком та Горлівкою, а також гарнізони Краматорська та Слов’янська. Ще один удар ймовірно буде завдано на Харківському напрямку, щоб прикрити північне угруповання та зв’язати наші війська на Слобожанщині", — говорить про ймовірні напрямки удару Росії на Донбасі співрозмовник "Телеграфа".

За словами військовослужбовця ССО, у штабах є конкретні плани протидії противнику.

"Загалом наші плани будуть виглядати як поєднання жорсткої оборони з активними контрнаступальними діями. Буде використаний досвід переможної для нас битви за Київ", — не вдаючись до деталей пояснив наш співрозмовник.

А що у тилу?

Водночас, основний удар противника на Донбасі та Харкові зовсім не означає, що в інших місцях буде спокійно.

"Ймовірно, варто очікувати активізації боїв по всій лінії зіткнення. Дістатись може і тилу, насамперед містам і транспортним вузлам якими можна перекидати вантажі на схід. У цьому сенсі найбільш очевидним і небезпечним містом є Дніпро", — пояснив наш співрозмовник.

Противник продовжує готуватися до наступальних дій, зосереджуючи на кордоні з Україною дедалі нові сили. У свою чергу ЗСУ на Донбасі знищують окупантів, відбиваючи все нові та нові атаки.

За прогнозами радника голови ВП Олексія Арестовича, на Україну чекають два тижні важких боїв, але битва за Донбас може вирішити результат усієї війни проти росіян.