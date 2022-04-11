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росія знову стягує війська до українського кордону: опубліковані знімки з супутника (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Нова техніка рф у Валуйках. Новина оновлена 11 квітня 2022, 08:50
Нова техніка рф у Валуйках.

Кількість військ збільшилася порівняно з кінцем березня-початком квітня та періодом до вторгнення в Україну

На тлі новин про спроби росії наступати у бік Слов’янська від раніше окупованого Ізюму з’явилися супутникові знімки території рф неподалік кордону. Там виявили скупчення військ.

Журналісти "Схем" показали фотопорівняння деяких зон Білгородської області.

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Зокрема — на околицях міста Валуйки з другого квітня з’явилися два наметові табори, танки, техніка. Точну кількість підрахувати не можна, оскільки частина схована в заростях.

Фото з супутника з різницею у шість днів
Фото з супутника з різницею у шість днів

Від Валуєк до українського кордону — близько 30 км, від них до нашої країни можна зайти автомобільними дорогами і залізницею. Журналісти також опублікували фото полігону біля Валуєк, на якому нарахували до 20 танків і більш як два десятки вертольотів, також — іншу військову техніку.

Поява техніки на полігоні на квітень 2022
Поява техніки на полігоні на квітень 2022

У селі Агошівка під Валуйками помітили танки, БТРи, вантажівки. Порівнюючи знімки датовані кінцем березня з поточними видно різницю.

Війська рф біля Агошівки
Війська рф біля Агошівки

В іншому населеному пункті Білгородської області — селищі Солоті помітили ще одне зосередження техніки та наметове містечко.

На околицях лісосмуги з’явилося багато техніки
На околицях лісосмуги з’явилося багато техніки

У селищі також відзначено пересування техніки в 237-му танковому полку сухопутних військ росії.

Переміщення техніки на полігоні
Переміщення техніки на полігоні

Зазначимо, що раніше про пересування російських військ в Україну повідомляли спираючись на дані з супутникових знімків від восьмого квітня з боку Великого Бурлука до Ізюма, але пізніше з’явилася новина від керівництва Харківської обладміністрації, що було розбито велику колону російських військ у районі Ізюма.

Як писав "Телеграф", згідно з повідомленнями українського Генерального штабу ЗСУ на Слобожанському напрямку є ризик наступу російських військ. Також обговорюється, яке українське велике місто можуть спробувати захопити війська Росії — Слов’янськ, яке може відкрити їм шлях на Донбас, Харків, Дніпро або Одесу.

Теги:
#Війна #Танки #Білгородська область #Техніка РФ
Нова техніка рф у Валуйках.
Новини Росії
росія знову стягує війська до українського кордону: опубліковані знімки з супутника (фото)
Дата публікації
Дата публікації
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Нова техніка рф у Валуйках.
росія знову стягує війська до українського кордону: опубліковані знімки з супутника (фото)
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