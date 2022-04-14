Важливіше солдатів і танків: росія втрачає в Україні найпотрібнішу частину армії

Вантажівки є основою будь-якої сучасної механізованої військової сили

У сучасній війні кожна армія повинна мати у розпорядженні велику кількість потужних, а головне справних вантажних автомобілів. Саме вони є головною складовою, адже перевозять своїх солдатів на передову, забезпечують танки снарядами та доставляють ракети. Неозброєним оком можна помітити, що російська армія про стан своїх вантажівок не переймається і робить вона це, вочевидь, на власний страх і ризик. Ця ситуація лише посилює проблеми, які стоять перед москвою в і без того важкій боротьбі з українськими силами.

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Експерти, які аналізують зображення, зроблені на полі бою в Україні, переконані, що фотографії пошкоджених російських вантажівок демонструють ознаки логістичної боротьби кремля та роблять припущення, що його зусилля підриваються саме через залежність військовозобов’язаних до широко поширеної корупції, — пише CNN.

Розбиті російські вантажівки

За словами професора стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філіпса О'Браєна, ще однією "поганою ознакою" для російської логістики вантажівок є використання цивільних вантажівок замість військових, які вони втратили у боях.

"Цивільні вантажівки не створені для військового класу. Вони не створені для перевезення вантажів, вони не створені для перевезення певного бойового обладнання, а в більшості випадків навіть не можуть працювати на бездоріжжі", — каже експерт.

О'Браєн наголошує, що одного жорсткого воєнного бою цілком достатньо навіть для найміцнішої військової вантажівки, не кажучи вже про цивільну.

росіяни використовують цивільний транспорт на війні в Україні

Наразі російські вантажні авто проводять більше часу, просто стоячи на місці під час завантаження та розвантаження транспортного засобу. Це дає можливість українським силам націлитися на них та легко знищити.

Це поступово призводить до того, що росії необхідно буде обладнати величезну кількість складів для постачання всередині України, аби її війська могли й надалі просуватися вглиб України. Оскільки москва вже відступає під запеклим українським опором, це здається вкрай важкою справою, особливо враховуючи те, що вона вже втратила значну кількість своїх вантажних автомобілів.

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За підрахунками експертів будівництво таких складських приміщень може зайняти не менше шести місяців, а до того часу втрати росії в Україні стануть значно більшими.

"Я не бачу, як росіяни можуть зберегти свої нинішні позиції, не кажучи вже про будь-які наступальні кроки зі своїм нинішнім парком вантажівок", — підсумовують фахівці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на сході України військові Збройних сил знищили цілий ракетно-артилерійський склад боєприпасів загарбників.