Мародерство солдатів рф: стало відоме місто, куди відправляють награбоване найчастіше

Багато хто з окупантів насамперед тягнув інструменти та одяг.

Більшість російських мародерів, які ще називають себе "другою армією світу", проживає у місті Рубцовськ (Алтайський край). Саме туди найчастіше окупанти відправляли посилки з Білорусі.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Відомо, що окупанти скористалися послугами служби доставлення СДЕК у білоруському Мозирі, щоб відправити додому награбоване у містах Київської області, які після початку вторгнення тимчасово перебували під окупацією.

Проєкт російських активістів "База даних" виклав у мережу список солдатів, які 2 квітня відправляли посилки додому. У ній 69 імен, з яких 49 – жителі Рубцовська.

Також у списку фігурують Чита, Ангарськ, Ульяновськ, Київ, Уссурійськ і навіть Москва.

Найбільша посилка важила 440 кілограмів, найменша 3 кілограми, що в середньому становить 54 кілограми краденого на одну особу.

Найчастіше окупанти з Рубцовська крали інструменти (є в 16 посилках) та одяг (є в 12 посилках). Проте зустрічаються там і інші речі на кшталт електросамокатів, кавомашин, наметів та телевізорів.

Як повідомлялося раніше, СДЕК після того, як ситуація набула розголосу в мережі, перестала відправляти речі росіян без доказів, без підтвердження права майна. Крім того, дві третини відправлених до Росії посилок так і не дійшли до одержувачів.

Тим часом у Мінцифри склали свою карту мародерів, на якій відзначені всі одержувачі крадених речей.