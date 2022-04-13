Російських мародерів "обікрали" у Білорусі

Окупантам все важче та важче пересилати награбоване.

Російські окупанти намагаються відправити награбоване в Україні додому, проте далеко не всі посилки доходять до адресатів.

Про це повідомляє mediazona.

За інформацією джерела, дві третини посилок від російських солдатів, відправлених СДЕКом із Мозиря (Білорусь) 1 та 2 квітня, зникли із системи або не дійшли до адресатів. Повідомляється, що 45 із 69 посилок, які відправляли з Мозиря російські окупанти через сервіс СДЕК, мають статуси "не вручені", або "замовлення не знайдено".

Примітно, що в 16 випадках СДЕК видає помилку: "Замовлення не знайдено", якби його ніколи не існувало. Ще 29 замовлень мають статус "Не вручено" (посилка була доставлена, але її не вдалося вручити одержувачу). При цьому 17 посилок російських військових перебувають у дорозі, п’ять вручили і дві чекають на вручення.

У мережі припустили, що працівники пошти просто вкрали вкрадене:

Додамо, що раніше служба доставки СДЕК відмовилася приймати відправлення без касового чека на тлі підозри про те, що російські солдати відправляють через неї вкрадені в Україні речі.

Нагадаємо, після того, як російських мародерів викрили й в мережі з’явилися відео відправки посилок із "трофеями", служба СДЕК відключила відеотрансляції зі своїх відділень на кордоні з Україною.

Раніше повідомлялося, що російський мародер продавав "трофейну" форму збірної України, здобуту під Києвом.