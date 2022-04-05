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Російський мародер продає у мережі "трофейну" форму збірної України (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Форма збірної України Новина оновлена 05 квітня 2022, 22:15
Форма збірної України

У російській армії процвітає мародерство.

Російське мародерство вражає своїми масштабами в Україні. Один із окупантів вирішив продати на Avito олімпійку збірної України.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram.

Продавець вказав на сервісі, що "нову олімпійку збірної України було взято як трофей під Броварами" (Київська область). В УАФ нагадали російським окупантам нагадали о місці збірної рф, яку відсторонили від усіх міжнародних змагань.

"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї – це захоплена в бою зброя ворога. У росіян "трофеї" – це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення. "Мародери", передайте ці речі в розташування збірної росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?", — заявили в УАФ.

Раніше повідомлялося, що бразильський футболіст підтримав політику володимира путіна.

Нагадаємо, днями відома українська співачка заспівала перед центральним матчем Серії А "Ювентус" — "Інтер". Примітно, що на росТВ під час виступу українки вимкнули звук.

Теги:
#Україна #Росія #Мародерство #Війна з Росією
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