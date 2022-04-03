Українка заспівала зворушливу пісню перед матчем "Ювентус" — "Інтер", на росТБ відключили звук (відео)
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Весь цивілізований світ підтримує Україну.
Україну підтримує не лише Бундесліга, а й Серія А. Перед центральним матчем 31 туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Інтер" виступила відома українська співачка, солістка групи Go_A Катерина Павленко.
Про це у неділю, 3 квітня, повідомила пресслужба вищої ліги італійського футболу у Twitter.
Солістка групи Go_A, яка брала участь у конкурсі "Євробачення" у 2020 році, у дуеті разом з італійською співачкою Гайєю перед початком зустрічі заспівала пісню Джона Леннона Imagine.
"Пісня Imagine — це гімн надії. Ми сподіваємося, цей заклик до світу дійде до кожного у світі й нагадає про фундаментальні принципи спорту. Хочу подякувати Гайі та Катерині за прийняте запрошення та ентузіазм", — цитує президента італійської Ліги Лоренцо Казіні офіційний сайт Серії А.
Додамо, що виступ українки та італійки на росТВ спочатку перервали рекламою, а потім у рф відключили звук у прямій трансляції. Telegram-канал "Бомбардир" прикріпив відповідне відео.
Нагадаємо, відомий італійський тренер відмовився давати інтерв’ю російським ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков закликав створити стіну на кордоні з росією.
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