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Українка заспівала зворушливу пісню перед матчем "Ювентус" — "Інтер", на росТБ відключили звук (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Катерина Павленко та Гайа Новина оновлена 03 квітня 2022, 23:46
Катерина Павленко та Гайа

Весь цивілізований світ підтримує Україну.

Україну підтримує не лише Бундесліга, а й Серія А. Перед центральним матчем 31 туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Інтер" виступила відома українська співачка, солістка групи Go_A Катерина Павленко.

Про це у неділю, 3 квітня, повідомила пресслужба вищої ліги італійського футболу у Twitter.

Солістка групи Go_A, яка брала участь у конкурсі "Євробачення" у 2020 році, у дуеті разом з італійською співачкою Гайєю перед початком зустрічі заспівала пісню Джона Леннона Imagine.

Катерина Павленко та Гайа зворушливо виконали пісню Imagine

"Пісня Imagine — це гімн надії. Ми сподіваємося, цей заклик до світу дійде до кожного у світі й нагадає про фундаментальні принципи спорту. Хочу подякувати Гайі та Катерині за прийняте запрошення та ентузіазм", — цитує президента італійської Ліги Лоренцо Казіні офіційний сайт Серії А.

Додамо, що виступ українки та італійки на росТВ спочатку перервали рекламою, а потім у рф відключили звук у прямій трансляції. Telegram-канал "Бомбардир" прикріпив відповідне відео.

Нагадаємо, відомий італійський тренер відмовився давати інтерв’ю російським ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков закликав створити стіну на кордоні з росією.

Теги:
#Україна #Росія #ФК Інтер (Мілан) #ФК Ювентус #Війна з Росією
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