Легендарний футбольний тренер відмовився спілкуватися з росіянами

З агресорами не хочуть навіть говорити.

Відомий італійський тренер Фабіо Капелло відмовився давати коментар російським ЗМІ, які дедалі частіше роблять фейкові сюжети про Україну.

Про це повідомляє "Матч ТВ".

Кореспондент російського федерального каналу зателефонував Капелло і попросив дати коментар з приводу жеребкування фінального раунду ЧС-2022 з футболу, що відбулося в Досі (Катар). Фабіо заявив кореспондентові, що він не має наміру давати коментар російським ЗМІ.

"Я не спілкуюся з російськими журналістами", — сказав Капелло.

Раніше Капелло регулярно давав коментарі російським засобам масової інформації. Чому змінилося ставлення італійця до росіян неважко здогадатися.

Нагадаємо, Капелло на посаді головного тренера працював зі збірною росії у 2012–2015 роках. Фахівець вивів росіян на чемпіонат світу-2014, де команда рф не змогла вийти з групи.

Раніше повідомлялося, що збірна України, яка ще може відібратися на ЧС-2022, дізналася про потенційних суперників по групі. До слова, тренер національної команди Олександр Петраков закликав відгородитися від росіян будь-яким способом.